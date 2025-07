Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 02.07.2025, zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr, ereignete sich ein Ver-kehrsunfall in der Uhlandstraße in Homburg. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Mercedes mit HOM-Kreiskennzeichen, welcher auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Uhlandstraße geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell