Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschädigen Flummiautomaten

Minden (ots)

(SN) Bislang unbekannte Täter machten sich in den Nachtstunden zu Sonntag an einem Flummiautomaten an der Ecke Dankerser Straße / Volkerstraße zu schaffen.

Dazu meldete ein Anwohner der Polizei, dass er am späten Samstagabend um kurz nach 23 Uhr einen lauten Knall gehört habe und sich infolgedessen ein Pkw offenbar zügig in Richtung der Straße "Riehe" entfernte. Nach Eintreffen der verständigten Polizei konnte eine Beschädigung an zwei Ausgabeschächten des Automaten festgestellt werden, die augenscheinlich durch eine kleinere Explosion entstanden waren. Zudem fanden sich diverse Flummis auf dem Fußboden.

Ob die Täter Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer verdächtige Personen oder ein Fahrzeug an dem Verkaufsgerät bemerkt hat, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell