Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Exhibitionist in Freibad in Homburg

66424 Homburg (ots)

Am 28.06.2025, gegen 16:00 Uhr entblößte ein bislang unbekannter Beschuldigter in einem Freibad in 66424 Homburg im Beisein von 3 Kindern seinen Intimbereich. Nachdem die 3 Kinder im Alter von 9, 10 und 10 Jahren eine Aufsichtsperson auf den Vorfall angesprochen haben, entfernte sich der unbekannte Mann in unbekannte Richtung ins und letztlich aus dem Schwimmbad.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell