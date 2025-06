POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots) - Am 24.06.2025, zwischen 16:50 Uhr und 17:05 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Talstraße in Homburg. Ein bislang unbekanntes gelbes Fahrzeug (näheres unbekannt) befuhr die Talstraße und kollidierte hierbei mit einem geparkten PKW, welcher in Höhe einer Bankfiliale am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die ...

