POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem PKW

Linz (ots) - Im Zeitraum vom 20.01.2025 bis zum 07.02.2025 ist in der Linzhausenstraße in Linz ein Pedelec (silbernes Damenfahrrad, Marke Flyer L8 HS33) gestohlen worden. Das Fahrrad war im Tatzeitraum im Abstellraum einer Wohnanlage abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am Konvikt 1 53545 Linz/Rhein Telefon: +49 2644 ...

