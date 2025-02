POL-PDNR: Pedelec - Diebstahl

Kurtscheid (ots) - Am 09.02.2025 kam es in der Rosenstraße in Kurtscheid zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Das bislang unbekannte Fahrzeug beschädigte, höchstwahrscheinlich bei einem Wendemanöver, mehrere Pflanzsteine entlang der Grundstücksbegrenzung. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

