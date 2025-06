Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 20.06.2025, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Bexbach, in der Straße Am Kraftwerk, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, womöglich beim Ein- oder Ausparken, einen weißen Kleinwagen und entfernte sich anschließend, ohne die nötigen Feststellungen zu ermöglichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte an die Polizeiinspektion Homburg, unter der Telefonnummer 06841-1060, zu wenden.

