POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Bexbach OT Oberbexbach (ots) - Am 20.06.2025 gegen 21:15 Uhr ereignete sich in der Frankenholzer Straße in Oberbexbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Bexbach verlor auf der abschüssigen Martin-Luther-Straße die Kontrolle über sein Fahrrad, geriet beim Einbiegen in die Frankenholzer Straße ...

mehr