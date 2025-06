Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen in Frankenholz

Bexbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 20.06.2025 um ca. 20.00 Uhr bis Samstag, den 21.06.2025 um ca. 11:00 Uhr Uhr kam es in der Höcherbergstraße in 66450 Bexbach zu einer Beschädigung an zwei Pkw. Hierzu zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die geparkten Fahrzeuge und verursachte einen Sachschaden von ca. 6000 EUR. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen Skoda Octavia und einen schwarzen BMW X6 mit saarbrücker und homburger Kreiskennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte an die Polizeiinspektion Homburg, unter der Telefonnummer 06841-1060, zu wenden.

