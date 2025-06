Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann von freilaufendem Hund gebissen - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Bereits am Freitag den 23.05.2025, gegen 9:45 Uhr, war ein 63-Jähriger zu Fuß im Lärchenweg, zwischen Akazienweg und Birkenweg, unterwegs, als er durch einen freilaufenden, augenscheinlich herrenlosen Collie (ähnlich wie der bekannte Hund Lassie) in die Hand gebissen wurde. Der Mann wurde hierbei so stark verletzt, dass er vorrübergehend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Besitzer des Hundes geben können. Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen (Zentrale Anzeigenbearbeitung) unter der Telefonnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail kdludwigshafen.zab@polizei.rlp.de.

