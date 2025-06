POL-PPRP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montag (02.06.2025), 17:30 Uhr, und Dienstag (03.06.2025), 11:30 Uhr, wurde vermutlich in den Kindergarten in der Ebernburgstraße eingebrochen. Der Kindergarten bemerkte die offenstehende Notausgangstür erst am 03.06.2025 und verständigte die Polizei. Ein Sachschaden entstand nicht, entwendet wurde ebenfalls nichts. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder ...

