POL-PPRP: 12-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (02.06.2025), zwischen 11:30 und 23 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße (Höhe Bremserstraße) einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- ...

mehr