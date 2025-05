Polizei Düsseldorf

POL-D: Angermund - Auto durchbricht Brüstung und stürzt mehrere Meter tief - Mutmaßlich internistischer Notfall - Fahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 20. Mai 2025, 19:30 Uhr

Am gestrigen Abend durchstieß ein Pkw eine Brüstung und stürzte dann mehrere Meter tief in die Lieferanteneinfahrt eines Lebensmitteldiscounters. Hier prallte das Fahrzeug gegen einen Müllcontainer. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 18-jähriger Düsseldorfer wollte mit mehreren Freunden auf einen Discounter-Parkplatz in Angermund fahren. Auf der Zufahrt zum Parkplatz verlor der junge Fahrer augenscheinlich durch einen internistischen Notfall die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto beschleunigte stark und durchbrach an der Angermunder Straße im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz eine Brüstung. Der Wagen stürzte mehrere Meter in die Tiefe und prallte gegen einen Müllcontainer.

Hierbei wurden der 18-Jährige schwer, sein ebenfalls 18 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Ein dritter Fahrzeuginsasse blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell