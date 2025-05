Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Raub auf Taxifahrer - Unbekannte Täter flüchten mit Beute - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 19. Mai 2025, 00:10 Uhr

Nach einem Raub auf einen Taxifahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag in Hassels flüchteten zwei unbekannte Männer mit ihrer Tatbeute. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ließen sich zwei unbekannte Männer von einem Busfahrer ein Taxi zum Busbahnhof an der Vennhauser Allee rufen. Dort stiegen die Männer in den Pkw und lotsten den Taxifahrer dann zu einem Feldweg an der Further Straße. Kurz bevor das Taxi stoppte, zogen sich die Täter Sturmhauben auf und forderten die Wertgegenstände des Mannes. Nachdem einer der Täter den Fahrer aus dem Taxi gezogen hatte, attackierten Beide den Mann und sperrten ihn dann in den Kofferraum. Im Anschluss flüchteten sie mit zwei Geldbörsen, einem Schlüsselbund und einem Mobiltelefon in unbekannte Richtung. Der Taxifahrer konnte sich selbst aus dem Kofferraum befreien. Er erlitt leichte Verletzungen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Ein Mann ist etwa 1,80 Meter groß, trug zur Tatzeit kurze Haare, hat Tattoos am Unterarm und ist ca. 30 Jahre alt. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, hat kurze dunkle Haare, ist etwa 25 bis 27 Jahre alt und hat eine dünne Statur. Beide Männer sprachen akzentfreies Deutsch.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211 8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell