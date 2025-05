Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 57 bei Goch - Vier Personen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 17. Mai 2025, 14:10 Uhr

Am späten Nachmittag kam es auf der A 57 bei Goch zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten. Zwei Fahrzeuge, besetzt mit jeweils zwei Personen, waren miteinander kollidiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 58-jähriger Mann aus den Niederlanden mit einem BMW auf dem linken Fahrstreifen der A 57 in Richtung Köln. In Höhe der Anschlussstelle Goch übersah er einen vorausfahrenden Skoda, gelenkt von einer 42-jährigen aus den Niederlanden, der sich ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen befand. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Die beiden Fahrzeugführer sowie jeweils eine Beifahrerin in den Fahrzeugen erlitten schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

