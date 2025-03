Hauptzollamt Köln

HZA-K: Tatort Autobahn: Kölner Zoll vereitelt Schmuggel im großen Stil

Mehr als 1,2 Tonnen unversteuerten Shisha Tabak sichergestellt

Den Schmuggel von mehr als 1,2 Tonnen unversteuertem Shisha Tabak, vereitelte der Kölner Zoll in den Abendstunden des 12. März 2025. Zöllnerinnen und Zöllner, die für die Bekämpfung des Schmuggels auf der Straße spezialisiert sind, kontrollierten an der Raststätte Ville West auf der BAB 1 einen polnischen Kleintransporter.

"Bereits der unverkennbar süßliche Geruch im Laderaum verriet meinen Kolleginnen und Kollegen womit sie es bei den drei vollbeladenen Paletten zu tun haben. 1.212 Beutel und Dosen mit jeweils einem Kilogramm unversteuertem Shisha Tabak in verschiedenen Geschmacksrichtungen, waren anstatt der in den Frachtpapieren angegebenen Blumenerde in dem Kleintransporter unterwegs", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. "Es besteht der Verdacht, dass es sich um illegal hergestellten Shisha Tabak handelt, bei welchem die Gewinnspanne häufig höher ist als beim Drogenhandel."

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann der Aufgriff erst jetzt veröffentlicht werden. Der Shisha Tabak wurde sichergestellt und die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

