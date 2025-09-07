PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster 19-jähriger Bielefelder

  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

MD / Bielefeld / Bethel - Es wird um Mitfahndung nach dem vermissten 19 Jährigen Oleksandr (genannt Sascha) gebeten. Dieser ist aus einer Einrichtung in Bethel abgängig und an Autismus erkrankt.

Es besteht keine Fremdgefährdung. Die Person soll sich im Stadtgebiet Bielefeld aufhalten.

Beschreibung:

Ca. 170 cm kräftige Statur kurze blonde Haare grauer Kapuzenpullover dunkle Jeans weiße Socken, trägt keine Schuhe

Hinweise bitte an die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer: 0521 545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

