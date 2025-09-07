Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster 19-jähriger Bielefelder

Bielefeld (ots)

MD / Bielefeld / Bethel - Es wird um Mitfahndung nach dem vermissten 19 Jährigen Oleksandr (genannt Sascha) gebeten. Dieser ist aus einer Einrichtung in Bethel abgängig und an Autismus erkrankt.

Es besteht keine Fremdgefährdung. Die Person soll sich im Stadtgebiet Bielefeld aufhalten.

Beschreibung:

Ca. 170 cm kräftige Statur kurze blonde Haare grauer Kapuzenpullover dunkle Jeans weiße Socken, trägt keine Schuhe

Hinweise bitte an die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer: 0521 545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell