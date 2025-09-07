Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Mann in Lübbecke gibt Schüsse in Wohngebiet ab.

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Minden / Lübbecke - Am Sonntagmorgen, 07.09.2025, soll ein Mann in Lübbecke mehrere Schüsse innerhalb eines Wohngebiets abgegeben haben.

Gegen 10:45 Uhr meldeten Bürger der Leitstelle der Polizei Minden, dass sie mehrere Schussgeräusche im Bereich des Lerchenwegs in Minden gehört hätten.

Vor Ort stellen die eingesetzten Beamten ein Einschussloch in einer Hauswand und ein zerstörtes Fenster fest. Des Weiteren waren weitere Schussgeräusche zu hören.

Bei der Absuche eines angrenzenden Maisfeldes, aus welchem die Schüsse mutmaßlich kamen, stellten die eingesetzten Beamten Patronenhülsen auf der Terrasse eines 48-jährigen Deutschrussen fest. Der dringend tatverdächtige Mann konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Der Tatverdächtige ist Inhaber einer Waffenbesitzkarte. Der verschlossene Waffentresor im Haus des 48-Jährigen wurde sichergestellt.

Durch die Schüsse entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zur Klärung der Hintergründe eines möglichen versuchten Tötungsdelikts ist eine Mordkommission der Polizei Bielefeld mit dem Namen "Lerche", unter Leitung von KHK Moritz Rawe, eingerichtet worden.

Während des Einsatzes wurden der Lerchenweg und angrenzende Straßen weiträumig abgesperrt. Ein Fußballspiel auf dem nahegelegenen Fußballplatz musste abgebrochen werden.

Neben einem Sondereinsatzkommando war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell