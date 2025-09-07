PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Mann in Lübbecke gibt Schüsse in Wohngebiet ab.

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Minden / Lübbecke - Am Sonntagmorgen, 07.09.2025, soll ein Mann in Lübbecke mehrere Schüsse innerhalb eines Wohngebiets abgegeben haben.

Gegen 10:45 Uhr meldeten Bürger der Leitstelle der Polizei Minden, dass sie mehrere Schussgeräusche im Bereich des Lerchenwegs in Minden gehört hätten.

Vor Ort stellen die eingesetzten Beamten ein Einschussloch in einer Hauswand und ein zerstörtes Fenster fest. Des Weiteren waren weitere Schussgeräusche zu hören.

Bei der Absuche eines angrenzenden Maisfeldes, aus welchem die Schüsse mutmaßlich kamen, stellten die eingesetzten Beamten Patronenhülsen auf der Terrasse eines 48-jährigen Deutschrussen fest. Der dringend tatverdächtige Mann konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Der Tatverdächtige ist Inhaber einer Waffenbesitzkarte. Der verschlossene Waffentresor im Haus des 48-Jährigen wurde sichergestellt.

Durch die Schüsse entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zur Klärung der Hintergründe eines möglichen versuchten Tötungsdelikts ist eine Mordkommission der Polizei Bielefeld mit dem Namen "Lerche", unter Leitung von KHK Moritz Rawe, eingerichtet worden.

Während des Einsatzes wurden der Lerchenweg und angrenzende Straßen weiträumig abgesperrt. Ein Fußballspiel auf dem nahegelegenen Fußballplatz musste abgebrochen werden.

Neben einem Sondereinsatzkommando war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 18:21

    POL-BI: Vermisster Bielefelder gefunden

    Bielefeld (ots) - MD / Bielefeld / Bethel - Der vermisste 19-jährige Mann wurde wohlbehalten angetroffen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen. Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6112572 Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ Presse- und ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:53

    POL-BI: Fahrräder und Pedelecs gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte / Bethel - Am Donnerstag, 04.09.2025, wurde die Polizei über mehrere Fahrraddiebstähle informiert. Die Polizei sucht Zeugen. In der Straße Lindenplatz wurde ein Pedelec der Marke Mondraker aus einer Gartenhütte entwendete. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag. Zwischen 11:30 Uhr am Mittwoch und 10:30 Uhr am Donnerstag wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren