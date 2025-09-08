Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie im Ravensberger Park geraubt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 06.09.2025, wurde ein Bielefelder von mehreren Personen im Ravensberger Park ausgeraubt. Die Täter flüchteten mit der Beute.

Als ein 30-jähriger Bielefelder in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 03:15 Uhr durch den Ravensberger Park ging, wurde er von drei oder vier Personen ausgeraubt. Sie forderten ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen heraus, nahmen sein Portemonnaie an sich und ergriffen die Flucht. Im Nachgang hoben sie mehrfach Geld mit der Girocard des Bielefelders ab.

Die Täter sollen männlich und etwa 18 Jahre alt sein. Sie hatten einen Dreitagebart und ein südländisches Erscheinungsbild. Sie trugen weiße Sneaker.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

