Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht auf Parkplatz - 3.000 Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, nachdem es am Mittwoch (23.07.2025) zwischen 13.45 Uhr und 16.45 Uhr in der Paul-Reusch-Straße in Weil der Stadt auf dem Parkplatz am Klösterle zu einer Unfallflucht kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Audi, der in einer der Parklücken stand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.

