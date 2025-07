Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (23.07.2025), gegen 08.50 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen ereignete.

Eine 62 Jahre alte Hyundai-Lenkerin fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung "Calwer Knoten". Auf Höhe der Einmündung zur Mercedesstraße wechselte ein noch unbekannter Pkw-Lenker unvermittelt von der linken auf die rechte Spur. Dabei touchierte der Unbekannte mit einem schwarzen SUV mit Stuttgarter (S-) Zulassung den Hyundai der 62-Jährigen. Anschließend bog der Unbekannte nach rechts in die Mercedesstraße ab und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro zu kümmern.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Sindelfingen die Tel. 07031 697-0 sowie die E-Mail-Adresse sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell