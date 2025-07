Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Auseinandersetzung in Quakenbrück - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr, wurde der Polizei über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Langen Straße in Quakenbrück gemeldet. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenwagen entfernte sich ein Pkw vom Tatort. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später in Tatortnähe gestoppt und kontrolliert werden. Die drei männlichen Insassen räumten eine Beteiligung an der Auseinandersetzung ein. Sie wiesen leichte Verletzungen auf und begaben sich anschließend eigenständig in medizinische Behandlung. Am Tatort stellten die Einsatzkräfte zudem fünf weitere verletzte Männer fest, die ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Auch sie suchten anschließend eigenständig das Krankenhaus auf. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Quakenbrück unter 05431/907760 entgegen.

