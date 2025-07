Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Radfahrer verstorben nach Unfall auf Sudendorfer Straße

Am Freitagmittag befuhr ein 78-Jähriger gegen 12:15 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Sudendorfer Straße in Richtung Warendorf. Als der Mann aus Sassenberg die Fahrbahn in Richtung Beverstraße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad, welches die Sudendorfer Straße in Richtung Warendorf befuhr. Der 78-jährige Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurde folglich mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 17-jährige Motorradfahrer, wohnhaft in Warendorf, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Sudendorfer Straße vollgesperrt.

Am Freitagabend erlag der 78-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

