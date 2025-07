Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Ölspur nach Unfallflucht in Melle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (09.07.2025) kam es gegen 02:00 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Gerdener Straße / Riemsloher Straße in Melle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überfuhr dabei ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel am Kreisverkehr und fuhr anschließend davon. Bei seiner weiteren Fahrt zog er mit seinem Fahrzeug eine deutliche Ölspur, die sich vom Kreisverkehr in Richtung Maschweg und weiter bis in die Kamphausstraße erstreckte. Dort wendete der Verursacher augenscheinlich sein Fahrzeug und fuhr erneut über den Maschweg und anschließend in Richtung Gerdener Straße. Die Fahrbahn musste aufgrund der erheblichen Verschmutzung gereinigt werden. Nach ersten Hinweisen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silbernen Kombi oder eine silberne Limousine gehandelt haben. Das Fahrzeug soll mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen sein.

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen

