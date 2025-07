Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/BAB30: Mehrstündige Sperrung der A30 nach Unfall

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Sattelzug gegen 04:00 Uhr die A30 in Richtung Niederlande. Zwischen der Anschlussstelle Gesmold und dem Rastplatz Rottkamp kam der Mann aus dem Landkreis Emsland aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er die Leitplanke. Das Fahrzeug kippte schließlich und kam nach mehreren Metern auf dem Dach zum Liegen. Der 55-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Sattelzug entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und den darauffolgenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A30 in Fahrtrichtung Niederlande für mehrere Stunden gesperrt.

