POL-LB: Böblingen: BMW zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Mit leichten Verletzungen wurde ein neun Jahre alter Junge am Dienstag (22.07.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 15.55 Uhr in Großsachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Junge wollte die Bissinger Straße in Richtung Friedhof queren. Hierzu lief er zunächst zwischen Fahrzeugen hindurch, die in Richtung Innenstadt im stockenden Verkehr nur langsam ...

