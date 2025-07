Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Nicht aufgepasst

Drei beteiligte Fahrzeuge und rund 3.500 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 15.15 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Ford in der Brenzstraße. Sie war in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt an einer Ampel Höhe Grabenstraße anhalten. Das erkannte eine 57-Jährige mit ihrem Skoda. Auch die Fahrerin konnte noch rechtzeitig abbremsen und anhalten. Nicht so eine 37-Jährige. Die Frau stieß mit ihrem VW SUV in das Heck des stehenden Skoda. Der wurde wiederum auf den Ford der 36-Jährigen aufgeschoben. Glücklicherweise waren die Aufpralle nicht so heftig und es wurde niemand verletzt. Es blieb bei einem Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

