Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag kam es in Heidenheim zum Unfall mit einem Motorradfahrer.

Ulm (ots)

Um kurz vor 18.30 Uhr war eine 66-Jährige mit ihrem Peugeot in der Bergstraße stadteinwärts unterwegs. Dahinter fuhr ein 17-Jähriger mit seiner KTM. Im Bereich der Unfallstelle befindet sich eine Mittelinsel. Das Abbiegen nach links ist dort nicht erlaubt. Die Autofahrerin hielt sich wohl nicht daran und bog nach links ab, um zu wenden. Beim dem verbotswidrigen Abbiegen kam es zum Unfall mit dem Biker. Der kam mit seinem Leichtkraftrad von hinten und wollte den Peugeot links überholen. Der Motorradfahrer stieß frontal in die linke Fahrzeugseite des Peugeot. Durch die Kollision wurde der Jugendliche über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf die Straße. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Ein Abschlepper barg die beiden Fahrzeuge. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 5.000 Euro, den am Motorrad auf ca. 2.000 Euro. Auf beide Beteiligten kommen nun Anzeigen zu.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

