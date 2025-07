Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Angriff auf Polizist

In Gewahrsam kam am Donnerstag ein 43-Jähriger in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei eine lautstarke Streiterei am Karlsplatz gemeldet. Mehrere Streifen fuhren zu der Örtlichkeit. Der 43-jährige betrunkene irakische Staatsangehörige ließ sich nicht beruhigen und war aggressiv gegenüber den Polizisten. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen schlug er nach den Polizisten und beleidigte diese massiv. Dabei erlitt ein Polizist Verletzungen an seiner Hand und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Für den aggressiven 43-Jährigen endete die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

