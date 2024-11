POL-HS: Polizeibericht 326/24 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 23.11.2024

Erkelenz (ots) - Zwischen 11.25 Uhr und 11.35 Uhr verschafften sich unbekannte Personen am Donnerstagvormittag (21. November) im Bereich der Brückstraße Zugang zu einem Zustellerfahrzeug. Der Fahrer war in diesem Zeitraum damit beschäftigt, ein Paket auszuliefern. Die Täter entwendeten eine Tasche, in der sich eine Geldbörse befand. Die Tasche selbst konnte später im Nahbereich in einem Mülleimer aufgefunden ...

