Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: versuchter Raub auf 53-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen versuchten noch unbekannte Täter in der Hertichstraße in Eltingen einen 53-jährigen Geschäftsinhaber zu berauben. Der Mann verließ kurz nach 03.00 Uhr das Gebäude, in dem sich sein Büro befindet, als vier bis fünf noch unbekannte Personen ihn zurück ins Innere drängten und dort auf ihn einschlugen und mit Reizgas besprühten. Vermutlich da die Alarmanlage schließlich auslöste, machten sich die Unbekannten ohne Beute zu Fuß aus dem Staub. Ein Zeuge, der auf den Alarm aufmerksam geworden war, konnte vier Personen von der Hertichstraße in die Kirbachstraße rennen sehen. Mutmaßlich dürfte es sich hierbei um die Täter gehandelt haben. Das 53-jährige Opfer erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sowie Unterstützung aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber durch. Tatverdächtige konnten jedoch keine festgestellt werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen versuchtem schwerem Raub aufgenommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges auch in der Umgebung um die Hertich- und die Kirbachstraße beobachtet haben. Möglicherweise fiel auch ein Fahrzeug auf, mit dem Täter den Tatort aufsuchten bzw. sich darin bis zur Tat aufhielten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell