POL-LB: Magstadt/B 464: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch (23.07.2025), gegen 08.50 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen ereignete. Eine 62 Jahre alte Hyundai-Lenkerin fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung "Calwer Knoten". Auf Höhe der Einmündung zur Mercedesstraße wechselte ein noch unbekannter Pkw-Lenker unvermittelt von der linken auf ...

