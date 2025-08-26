Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen in Grundschule ein - Hoher Sachschaden - #polsiwi

Freudenberg (OT Oberfischbach) (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (26.08.2025) sind unbekannte Täter in die Grundschule in Oberfischbach eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren randalierten sie, indem sie Abflüsse aus den Wänden rissen und die Wasserhähne aufdrehten.

Dabei entstand hoher Sachschaden.

Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat in Siegen übernimmt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell