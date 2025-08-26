Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Mann fährt in Hilchenbach zwei Fußgänger an - Mordkommission eingesetzt - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Ein 45-jähriger Mann fuhr am Montagabend (25.08.2025) mit seinem BMW zwei Fußgänger in Hilchenbach an und verletzte sie dabei.

Ein 44-jähriger Mann und dessen 25-jähriger Sohn standen gegen 21.20 Uhr auf dem Gehweg der Wittgensteiner Straße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 45-jährige mit seinem BMW X3 zunächst an ihnen vorbei und wendete dann sein Fahrzeug. Er fuhr auf den Gehweg und auf die beiden 44- und 25-jährigen Männer zu. Durch einen Sprung zur Seite konnten sie einen Zusammenstoß zunächst verhindern.

Der BMW-Fahrer wendete sein Auto anschließend erneut und fuhr noch einmal auf die Fußgänger zu. Es kam zur Kollision, bei der die beiden Männer leicht verletzt wurden. Der 45-Jährige flüchtete vom Tatort.

Kurz darauf fuhr ein weiterer Autofahrer mit einem VW Golf auf die noch am Boden liegenden Männer zu, lenkte aber kurz vor ihnen wieder auf die Fahrbahn zurück. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem zweiten Autofahrer um den 37-jährigen Bruder des BMW-Fahrers.

Noch am Abend nahmen Polizeibeamte die beiden Brüder vorläufig fest. Für die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingesetzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein bereits seit längerer Zeit bestehender Streit zwischen den Beteiligten Hintergrund der Tat sein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell