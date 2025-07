POL-WL: Achtung: Betrüger am Telefon - sogenannte "Schockanrufe" immer perfider

Seevetal (ots) - Im Ortsteil Eddelsen haben Diebe am Montagmorgen, 14.7.2025, gegen 1:00 Uhr, zwei Container auf dem Gelände eines Kieswerks am Bäcker-Busch-Weg aufgebrochen. Nachdem drei Personen den Zaun überstiegen hatten, hebelten sie die Container auf und durchsuchten sie. Sie erbeuten Kleingeld, ein Tablet und ein Smartphone. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu Containeraufbrüchen, die in der Zeit ...

mehr