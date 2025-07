POL-WL: Einbruch in Tankstelle ++ Buchholz - Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Seevetal/Meckelfeld (ots) - Diebstahl auf Baustelle In der Straße Am Blöcken kam es in der Nacht zu Donnerstag, 10.7.2025, zu einem Diebstahl von einer Baustelle. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr drangen die Täter in das umzäunte Baugelände ein. Dort hebelten sie die Türen von acht Containern auf und durchsuchten diese. Aus einem Container konnten die Täter ein hochwertiges Messwerkzeug stehlen. ...

