Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebstahl auf Baustelle ++ Jesteburg - Pedelec gestohlen

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Diebstahl auf Baustelle

In der Straße Am Blöcken kam es in der Nacht zu Donnerstag, 10.7.2025, zu einem Diebstahl von einer Baustelle. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr drangen die Täter in das umzäunte Baugelände ein. Dort hebelten sie die Türen von acht Containern auf und durchsuchten diese. Aus einem Container konnten die Täter ein hochwertiges Messwerkzeug stehlen. Anschließend bauten sie ein Steuergerät aus einem vor Ort abgestellten Radlader aus und entwendeten auch dieses.

Der Sachschaden beträgt mehrere 10.000 EUR. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Jesteburg - Pedelec gestohlen

Vor dem Pfarrhaus am Kirchweg haben Diebe am Mittwoch, 9.7.2025, ein dort angeschlossenes Pedelec gestohlen. Das Kettler Quadriga Plus 8 hat einen Wert von rund 2800 EUR.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:10 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Jesteburg, Tel. 04183 778550.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell