POL-WL: Mit zwei Promille über die Autobahn ++ Winsen - Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße

Neu Wulmstorf (ots) - PKW-Aufbruch Am Dienstag, 8.7.2025, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, haben Diebe in der Ketzendorfer Straße einen PKW aufgebrochen. Die Geschädigte hatte ihren Wagen für einen kurzen Spaziergang dort abgestellt. Als sie zurückkehrte, stellte sie eine eingeschlagene Scheibe an ...

mehr