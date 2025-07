Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Radlader von Baustelle gestohlen

Hollenstedt (ots)

Auf einer Baustelle an der Estetalschule in der Jahnstraße haben Diebe am Montag, 7.7.2025, einen Radlader gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Volvo stand auf dem Baustellengelände. Die Täter öffneten die Kabine und bauten zunächst zielstrebig einen GPS-Sender aus. Anschließend entfernten sie sich mit dem Radlader in Richtung der Autobahn. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 25.000 EUR geschätzt.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 1:45 Uhr und 2:15 Uhr. Zeugen die entsprechende Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

