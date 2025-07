Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 04.07.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 06.07.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

++ BAB 7 - Autofahrer verursacht Unfall aufgrund Sekundenschlafs und flüchtet

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass ein Pkw (VW) auf der Bundesautobahn 7, Fahrtrichtung Hamburg, eine Außenschutzplanke touchiert habe. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Der 65-Jährige Fahrzeugführer räumte ein, am Steuer eingeschlafen zu sein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

++ Garlstorf - Unfallverursacher flüchtet nach Kollision mit Verkehrszeichen

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass auf der Hanstedter Landstraße (L 216) mehrere Verkehrszeichen mit Wegweisern beschädigt wurden und in die Fahrbahn ragten. Die ersten Ermittlungen ergaben eine Verkehrsunfallflucht.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang sowie unfallverursachendem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzhausen unter 04172-986610 zu melden.

++ Winsen (Luhe) - Widerstand bei Festnahme

Am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Winsen einen 58-Jährigen in der Bahnhofstraße in Winsen (Luhe). Da der Mann zwei Damenfahrräder mit sich führte und hierfür keinen Eigentumsnachweis vorzeigen konnte, wurden die Räder durch die Polizei sichergestellt. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der 58-Jährige festgenommen. Dabei versuchte er zu flüchten und leistete Widerstand. Verletzt wurde dadurch niemand. Da der Mann auch noch Betäubungsmittel mit sich führte, erwarten ihn nun zwei Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das BtmG. Der 58-Jährige wurde schlussendlich einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

++ BAB 7 - Drogenfahrt eines 19-Jährigen

Samstagnacht gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamte des Autobahnpolizeikommissariats Maschen einen Pkw auf der BAB 7 kurz vor der Landesgrenze Hamburg. Bei der Überprüfung des 19-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum fest. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht einer Beeinflussung durch Cannabis. Eine Blutprobe wurde daraufhin entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem erwartet den Fahrzeugführer, welcher sich noch in der Probezeit befindet, ein Aufbauseminar sowie eine Verlängerung der Probezeit.

++ Buchholz i.d.N. - Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Maschen einen Pkw (VW Passat) in der Hamburger Straße in Buchholz. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Darüber hinaus ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 0,21 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Rosengarten: Schwerer Verkehrsunfall auf der Rosengartenstraße

Auf der Rosengartenstraße zwischen den Ortschaften Elstorf und Sieversen kam es am 05.07.2025 gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer geriet mit seinem PKW Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache frontal in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher sowie der Fahrzeugführer (86 Jahre) und die Beifahrerin (83 Jahre) des entgegenkommenden VW Jetta wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der 32-jährige Fahrer eines auf den VW Jetta folgenden PKW konnte trotz Ausweichmanövers einen weiteren Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr auf die verunfallten Fahrzeuge auf. Eine Fahrzeuginsassin wurde hierbei leicht verletzt. Die verletzen Personen wurden mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Strecke war während der gesamten Rettungsarbeiten und anschließender Unfallaufnahme bis etwa 17:30 Uhr voll gesperrt.

++ Buchholz - Trunkenheitsfahrt

Freitagabend gegen 19:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Buchholz einen Pkw in der Straße "Nordring". Bei dem 66-Jährigen Fahrzeugführer wurde während der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 0,88 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Betroffenen der Ordnungswidrigkeit erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe.

++ Buchholz - Versuchter Pkw-Diebstahl

Als ein Fahrzeugnutzer am Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr zu seinem Pkw auf dem P&R-Schotterparkplatz am Bahnhof Buchholz zurückkehrte, sah er drei männliche Personen in seinem Pkw sitzend, welche beim Erblicken umgehend zu Fuß Richtung Bremer Straße flüchteten. Die bisher unbekannten Täter gelangten gewaltsam in den Pkw/Honda und wollten diesen augenscheinlich entwenden, wobei sie gestört wurden. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

++ Trelde - Pkw-Brand

Durch unbekannte Täter wurde am 06.07.25 gegen 04:50 Uhr ein Pkw/Audi auf der Parkplatz-Wiese eines Schützenhauses in Trelde in Brand gesetzt. Das Fahrzeug brannte vollständig auf. Durch die Hitze des Brandes wurden weitere danebenstehenden Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell