POL-WL: Fahrstreifen zu spät gewechselt oder Baustelle übersehen? - Autobahnpolizei sucht Zeugen

Buchholz (ots) - Ein Sattelauflieger mitsamt Seecontainer ist in der Nacht zum 30.6.2025 von Dieben gestohlen worden. Der Auflieger hatte zusammen mit anderen Anhängern in der Zunftstraße auf einem umzäunten Firmengelände gestanden. Am Montag, gegen 11:00 Uhr fiel auf, dass der Auflieger entwendet worden war. In dem Container befand sich diverse Sportkleidung. Der Gesamtschaden beträgt mehrere 10.000 EUR. Die Polizei ...

