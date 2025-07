Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Salzhausen - Einbruch in Lagerhalle ++ Winsen - Einbrecher überrascht

Seevetal/Eddelsen (ots)

PKW-Diebstahl

In der Graf Kalckreuth Straße kam es heute, 4.7.2025 zu einem PKW-Diebstahl. In der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 4:00 Uhr entwendeten Diebe einen in einem Carport abgestellten Toyota Land Cruiser. Der braune PKW hat einen Wert von rund 60.000 EUR. Vermutlich manipulierten die Täter das Funkschließsystem, um den Wagen zu starten und davon zu fahren.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Salzhausen - Einbruch in Lagerhalle

Im Kreuzweg sind Diebe in der Nacht zu Donnerstag, 3.7.2025, in eine Lagerhalle eingebrochen. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie mehrere Schränke und erbeuteten Bargeld.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 6:50 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Winsen - Einbrecher überrascht

In einem Reihenhaus am Tönnhäuser Weg kam es heute Nacht, 4.7.2025 zu einem Wohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 1:45 Uhr. hebelte der Täter die Hauseingangstür auf und durchsuchte einen Raum im Erdgeschoss. Bewohner hörten die Geräusche und schauten nach. Dabei schlugen sie den Täter in die Flucht. Etwas Bargeld konnte er dennoch erbeuten.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tönnhäuser Wegs aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

