Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Frontalzusammenstoß

Seevetal/Fleestedt (ots)

Auf der Hittfelder Landstraße (L213) kam es gestern, 02.07.2025, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15:30 Uhr war ein 34-jähriger Mann mit einem Mercedes Vito in Richtung Hittfeld unterwegs. Etwa in Höhe der Einmündung Binsal lenkte der Mann aus noch unklarer Ursache sein Fahrzeug in die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 56-jährigen Mannes. Während der Kleintransporter sich drehte und auf der Fahrbahn stehen blieb, rutschte der Mercedes nach dem Zusammenstoß in den Seitenraum und touchierte dort noch einen geparkten Pkw.

Der Fahrer des Vito wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wrack. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Versorgung der Verletzten waren drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Landesstraße blieb für die Rettungs- und Aufräumarbeiten rund eine Stunde voll gesperrt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 125.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell