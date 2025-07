POL-WL: Auflieger mit Container gestohlen

Winsen (ots) - Werkzeuge gestohlen In der Bahnhofstraße sind Diebe in der Nacht zu Dienstag, 1.7.2025 in einen Rohbau eingedrungen. In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 6:30 Uhr entwendeten sie von der Baustelle zahlreiche Maschinen und Werkzeuge verschiedener Gewerke. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht ...

