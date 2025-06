POL-WL: Auffahrunfall sorgt für mehrstündige Vollsperrung der A1 ++ Buchholz/Holm-Seppensen - PKW aufgebrochen

LK Harburg (ots) - Buchholz i.d.N. - Einbruch in Wohnhaus Am vergangenen Freitag drangen Täter in der Zeit von 09.00 Uhr und 13.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Keilerweg" ein, indem sie ein Fenster aufdrückten. Unter Mitnahme von derzeit unbekanntem Diebesgut flüchteten die Täter unerkannt. Wer Hinweise ...

mehr