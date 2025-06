Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schülerferienpraktikum bei der Polizei - Jetzt mit Sporttest zum Ausprobieren

Bild-Infos

Download

Buchholz (ots)

In der nächsten Woche startet das dreitägige Schülerferienpraktikum bei der Polizeiinspektion Harburg. In der Zeit vom 07. bis 9. Juli können Schülerinnen und Schüler, die mindestens 15 Jahre alt sind, einen intensiven Eindruck des Polizeialltags bekommen. Auf dem Programm stehen Besuche verschiedener Dienststellen, wie der großen Leitstelle der Polizeidirektion in Lüneburg, Einsatztraining mit der Verfügungseinheit, Spurensuche und vieles mehr.

Neu im Programm ist der offizielle Sporttest, wie er auch im Auswahlverfahren für das Studium bei der Polizei verlangt wird. Interessierte können so hautnah testen, ob sie die Voraussetzungen schon mitbringen und sich Tipps für eine gezielte Vorbereitung geben lassen.

Für die nächste Woche gibt es noch Restplätze. Weitere Durchläufe sind vom 11.bis 13. August und in den Herbstferien, vom 13. bis 15. Oktober, geplant. Anmeldungen zu allen drei Durchläufen bitte per E-Mail an: auf@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

Fragen zum Praktikum beantwortet Polizeihauptkommissarin Katrin Jessen unter Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell