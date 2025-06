Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Buchholz/Trelde und Tostedt (ots)

In der Nacht zu Donnertag, 26.06.2025, haben Diebe an der Trelder Dorfstraße einen Mercedes Vito aufgebrochen. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen 19 und 06 Uhr die Heckscheibe des auf einem Parkplatz abgestellten Wagens ein und entwendeten mehrere Werkzeuge und Maschinen von der Ladefläche.

Auch in Tostedt waren die Täter in derselben Nacht unterwegs, schlugen auf einem Hotelparkplatz an der Straße Unter den Linden die Heckscheibe eines VW Caddy ein. Hier machten die Täter jedoch keine Beute.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

