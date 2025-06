Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Hittfeld - Bei Rotlicht über Absperrpoller gefahren ++ Winsen - Verkehrsunfallflucht ++ Seevetal/Helmstorf - Erneut Stabbrandbombe ausgegraben

Seevetal/Maschen (ots)

Tageswohnungseinbruch

In der Schulstraße sind Diebe am Mittwoch, 25.6.2025, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. In der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 11:30 Uhr brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Schlafzimmer. Sie erbeuteten Bargeld und Papiere und konnten unbemerkt wieder entkommen, während sich die Bewohner in einem anderen Raum der Wohnung aufhielten.

Seevetal/Hittfeld - Bei Rotlicht über Absperrpoller gefahren

Auf der Straße Bosteler Feld ist es gestern, 25.6.2025, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10:15 Uhr war ein Mann mit seinem Mercedes von der Karoxbosteler Chaussee aus in die für den Durchgangsverkehr gesperrte Straße eingefahren. Nachdem ein Linienbus den versenkbaren Poller herabgelassen hatte, um die Durchfahrt zu nutzen, wollte der Mann hinterher fahren. Die Ampelanlage hatte allerdings schon wieder Rotlicht gezeigt. Als der Wagen sich über dem Poller befand, fuhr dieser wieder hoch. Dadurch wurden der PKW sowie die Halterung des Pollers massiv beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 8000 EUR.

Wegen des Rotlichtverstoßes kommt auf den Mann auch noch ein Bußgeld und ein mögliches Fahrverbot zu.

Winsen - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz Schweinemarkt, Tönnhäuser Straße, kam es gestern, 25.6.2025, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte ihren schwarzen Seat Leon gegen 15:10 Uhr rückwärts in einer Parkbucht abgestellt. Als sie gegen 15:40 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie vorne rechts eine Beschädigung der Stoßstange fest. Neben Lackkratzern wurde eine große Delle in den Kunststoff gedrückt.

Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Helmstorf - Erneut Stabbrandbombe ausgegraben

Gestern kam es auf einer Wiese östlich von Helmstorf erneut zu einem Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst. Wie bereits am 19. Juni, förderten Baggerarbeiten auch gestern, gegen 16:40 Uhr, eine Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu Tage. Weil sie bei dem Kontakt mit der Baggerschaufel beschädigt wurde, musste auch diese vom Kampfmittelbeseitigungsdienst in einem Sicherheitsbehälter abtransportiert werden. Aus Sicherheitsgründen wurden weitere Baggerarbeiten zunächst untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell