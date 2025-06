POL-WL: Einbruch in Freibadgebäude ++ Seevetal/Meckelfeld - Werkzeuge aus Transportern gestohlen ++ Stelle - Auffahrunfall oder nicht? Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Harburg

Jesteburg (ots)

Einbruch in Freibadgebäude

Das Freibad an der Straße Am Alten Moor ist in der Nacht zu Montag, 23.6.2025, von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 6:15 Uhr hebelten sie zunächst das Eingangstor auf, um sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen. Anschließend brachen sie eine Tür zum Gebäude auf und erbeuteten Wechselgeld.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Freibades beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04183 778550 bei der Polizei in Jesteburg zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Auf einem Parkplatz an der Straße Storchenweg haben Unbekannte am Montagmorgen, 23.6.2025, zwei Kleintransporter aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen kurz nach 4 Uhr. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Polizei Seevetal sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04105 6200.

Stelle - Auffahrunfall oder nicht? Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 23.6.2025, gegen 16:30 Uhr, wurde die Polizei in die Niedersachsenstraße gerufen. Zwischen einem Ford Transit und einem Nissan war es zu einem Zusammenstoß gekommen. Während der Fahrer des Ford gegenüber den Beamten angab, dass ihm nach dem Anhalten der Nissan von hinten aufgefahren sei, sagte dessen Fahrer aus, dass er angehalten habe, und der Fahrer des Transits dann zurückgesetzt und dadurch den Zusammenstoß verursacht habe. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 2000 EUR.

Die Polizei in Stelle sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Die Telefonnummer lautet 04174 668980.

