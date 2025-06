POL-WL: Seitlicher Zusammenstoß im Horster Dreieck - Polizei sucht Zeugen

Buchholz/Sprötze (ots) - PKW aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen Ein 61-jähriger Mann ist in der Nacht zu heute in Gewahrsam genommen worden. Zunächst war der Mann gegen 23:00 Uhr dadurch aufgefallen, dass er im Ortsteil Sprötze bei zwei PKW an der Kirchenallee und am Jagdweg Scheiben eingeschlagen hatte. Wenige Minuten später versuchte er, in ein Wohnhaus ...

